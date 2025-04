Gastgeber holen sich Tipps von Ex-Sturm-Sportchef

Die Sporthalle in Bruck ist in die Jahre gekommen. Kein Wunder, hat sie an die 50 Jahre auf dem Buckel. Daher schreckt es auch keinen mehr sonderlich, dass sich manchmal der Regen seinen Weg durch das Dach bahnt. Doch jetzt – für das Cup-Final-4 der Handballer am kommende Freitag/Samstag – hat sich die marode Halle herausgeputzt. Da die Finalspiele der Herren und Damen auch auf ORF Sport+ übertragen werden, musste ein Fernsehboden verlegt werden.