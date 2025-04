Unzulässige Parteispenden gehen an Obdachlose

Insgesamt 5067,89 Euro

Auch dafür hat der Gesetzgeber vorgesorgt: Wenn die Rückzahlung an den Spender nicht möglich ist, ist das Geld unverzüglich an den Rechnungshof weiterzuleiten. Im Vorjahr waren dies exakt 5067,89 Euro. Der Großteil musste laut Rechnungshof von den Grünen übermittelt werden (4643,89 Euro), bei der SPÖ waren 224 Euro fällig, bei der ÖVP 200 Euro. Das Geld geht jedoch nicht in die Kaffeekasse des Rechnungshofes, sondern wird mildtätigen oder wissenschaftlichen Zwecken zugeführt.