Workshops sollen Frauen vor Gewaltspirale schützen

Aber wie wollen die beiden dem entgegenwirken? „Her*Power“ gliedert sich in drei Bereiche, wobei es vor allem um Prävention und Sensibilisierung geht. Das primäre Angebot sind Workshops für Schulklassen – geblockt in drei Einheiten für alle Steirer und Steirerinnen ab 14 Jahren. Zweitens bietet das Mafalda-Team geschützte Gesprächsräume im Jam-Mädchenzentrum (Arche Noah 11, 8020 Graz). „Auch hier geht es stark um Prävention. Treten junge Frauen mit konkreten Fällen an uns heran, so vermitteln wir weiter“, sagt Muth.