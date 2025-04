Laibach-Präsident will Austria Klagenfurt retten!

Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her! Die Austria Klagenfurt liegt finanziell bekanntlich komplett am Boden, hat überall Schulden – und erhielt als Konsequenz in erster Instanz auch keine Spiellizenz für die Bundesliga und 2. Liga. Für diese benötigt Gesellschafter Zeljko Karajica eine Bankgarantie in Millionenhöhe.