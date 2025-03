Deutscher Milliardär investiert in Mega-Projekt

Ein Wasserstoff-Forschungszentrum soll, wie berichtet, in Gmünd entstehen. Die Pläne rund um das Thema bestätigte neben dem Land Kärnten nun auch die Stadtgemeinde. Auf der Wiese neben der Autobahnabfahrt soll die Anlage errichtet werden. „2027 soll das Werk dann in Betrieb gehen. Ein straffer Zeitplan also von den Zuständigen“, teilt Amtsleiter Christian Rudiferia mit.