Rotes Kreuz kann jetzt auf Handykameras zugreifen

Ob ein schwerer Verkehrsunfall, Verdacht auf einen Herzinfarkt oder eine massive Schnittverletzung: Wenn jemand in der Steiermark den Notruf 144 wählt, zählt für den Disponenten in der Rotkreuz-Leitstelle in Graz jede Information. Anrufer sind in der Regel gestresst und können die Situation oft nicht vollständig in Worte fassen.