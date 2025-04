OÖ: Polizeichef fordert Hausarrest für junge Täter

Stichwort Jugendkriminalität

Auf hohem Niveau verfestigt hat sich in Oberösterreich das Anzeigenaufkommen im Bereich der Jugendkriminalität. In Summe waren es vergangenes Jahr 7183 Anzeigen. 1533 davon waren Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren, wo die Anzeigen wegen der Strafunmündigkeit der mutmaßlichen Täter folgenlos blieben. Deshalb wies Pilsl erneut darauf hin, dass die Exekutive gegen strafunmündige Intensivtäter keine Handhabe besitze, und forderte Ausgangsbeschränkungen ein. „Ich denke da an eine Art Hausarrest in den Nachtstunden für junge Intensivtäter“, sagt er.