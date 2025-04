Wie kommt ein Klavier in die Müllverbrennung?

Alles aus der Tonne

Und das ist kein Einzelfall. Fahrräder, Rasenmäher, Metallgestelle, ja sogar ganze Gartenmöbel-Sets schaffen es bis an die Schwelle zur Verbrennung. „Alles, was irgendwie in eine Restmülltonne passt, landet bei uns. Mülltrennung ist für manche halt Auslegungssache“, meint Zach mit dem trockenen Humor eines Mannes, der den Inhalt unserer Tonnen offenbar besser kennt als wir selbst.