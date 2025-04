Millionenprojekte für Regierungsperiode geplant

Grünen kritisieren die neuen Pläne

Kritik zu all den Plänen kommt von den Grünen: „Schneeberger wirft mit Millionen um sich wie ein Clown mit Zuckerl“, so Klubsprecher Michael Diller. Denn: „Obwohl noch Baustellen der Vorperiode offen sind, werden schon die nächsten aufgerissen“. Und: „Keines der Projekte kommt in der Budgetplanung für 2025-2030 vor. In diesem Zeitraum häuft Klaus Schneeberger laut eigenem Plan viele Millionen Eure an neuen Schulden an. Woher sollte er also 20 Millionen fürs Alte Rathaus oder 24 Millionen für die Leiner-Grundstücke haben?“, fragt sich Diller.