Schillernder Bau-Investor schlittert in die Pleite

Es gilt in der Immobilien-Branche als offenes Geheimnis, dass sich das Reich des schillernden Investors Klemens Hallmann in gewissen Turbulenzen befindet: Kurz vor Weihnachten war eine Projektgesellschaft der SÜBA AG, die im Alleineigentum der Hallmann Holding steht, in die Pleite geschlittert; nun erwischte es auch die Mutter. Die SÜBA AG musste am Freitag beim Handelsgericht Wien Insolvenz anmelden. Der Bauträger strebt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an.