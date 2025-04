Wie viel geben Sie pro Monat fürs Wohnen aus?

Die Zeiten, in denen sich ein Paar mit einem durchschnittlichen Gehalt eine hübsche Eigentumswohnung kaufen konnte, sind aber längst vorbei. Wer bei der Suche nach einer Immobilie nicht auf Förderungen hoffen kann, der muss tief in die Tasche greifen. Heutzutage kosten mitunter einzelne Zimmer in Wohngemeinschaften so viel wie früher ganze Wohnungen.