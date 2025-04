Brisantes Urteil: Wanderweg muss offen bleiben

Der Ursprung des Konflikts reicht zurück in den Jänner 2020. Nachdem ein Ast auf einen beliebten Wanderweg in der Gemeinde Thannhausen nahe Weiz gestürzt war, witterten zwei Grundstücksbesitzer Morgenluft. Die Landwirte drängten auf eine Verlegung der markierten Strecke Richtung Landesstraße, Wanderer direkt bei den Häusern wären nicht länger erwünscht. Die Argumentationslinie der Betroffenen basierte in erster Linie auf deren Eigentumsrecht.