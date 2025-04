Scheidung von Barack? Das sagt Michelle Obama!

Will Leben für sich selbst gestalten

„Das ist es, was die Gesellschaft uns antut“, fuhr Obama fort. Man fange sich schließlich an, zu fragen: „Was tue ich hier? Für wen tue ich das?“, führte Obama weiter aus. „Und wenn es nicht in das Klischee dessen passt, was die Leute von uns erwarten, dann wird es als etwas Negatives oder Schreckliches abgestempelt.“