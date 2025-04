„Jetzt ist guter Zeitpunkt für Kauf einer Wohnung“

Rückgang beim Neubau könnte Preise treiben

Immobilienunternehmer Reikersdorfer rät jedenfalls: „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für den Kauf.“ Denn in den vergangenen beiden Jahren seien nur wenige Neubauprojekte in Auftrag gegeben worden. „Jetzt werden noch Wohnungen fertiggestellt, die vor drei oder vier Jahren begonnen wurden. Das wird sich ab 2026 aber ändern, sodass nicht mehr viele Wohnungen nachkommen“, sagt Reikersdorfer. „Die Nachfrage nach Wohnungen hat zugenommen, und wenn das Angebot weniger wird, wissen wir alle miteinander, was passieren wird: Man kann davon ausgehen, dass die Preise wieder stärker steigen werden als im Vorjahr.“