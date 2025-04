Heftige Kritik an geplanter Messenger-Überwachung

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verteidigte den am Vortag präsentierten Entwurf. Wie er in der Abschluss-Pressekonferenz der Regierungsklausur Mittwoch betonte, habe sich die Messenger-Überwachung international bewährt. Was in vielen Demokratien der Welt funktioniere, müsste auch in Österreich möglich sein.