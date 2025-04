„Voller Energie!“ Laimer brennt auf das Rückspiel

Vor dem Showdown in Mailand geht es am Samstag (18.30 Uhr) im Ligaschlager gegen Dortmund. Laimer ist auf der rechten Außenbahn längst zum Dauerläufer geworden. Dem eingewechselten Thomas Müller servierte der Salzburger im Finish mit einem Schupfer in den Strafraum das 1:1 – ein Moment der Ekstase. „Die Schilddrüse hat geackert wie blöd und hat irgendwas ausgeschüttet. Ansonsten habe ich nicht viel nachgedacht“, kommentierte Müller, der die Bayern nach 25 Jahren im Sommer verlassen muss, seinen Torjubel.