Italienischer Musk-Berater bekommt Polizeischutz

In der Nacht auf 31. März war ein Brand auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Rom ausgebrochen. Dabei wurden 17 Fahrzeuge zerstört. Das italienische Innenministerium hat daher Sicherheitsvorkehrungen für die Tesla-Autohäuser in Italien beschlossen. 13 Geschäfte werden nun strenger bewacht, unter anderem in Mailand, Florenz und Rom.