USA wollen 10.000 Soldaten aus Osteuropa abziehen

Nach Angaben des Pentagon waren zuletzt rund 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert. Davon waren gut 65.000 fest im Einsatz, der Rest wird rotierend entsandt. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Das Oberkommando für US-Truppen in Europa und Afrika in Wiesbaden teilte allerdings am Dienstag mit, dass das Kontingent am Militärflughafen Rzeszow abgezogen und an andere Standorte in Polen verlegt werde. Dies sei Teil einer breiteren Strategie zur Optimierung von Militäroperationen und auch mit Polen und anderen NATO-Partnern abgesprochen.