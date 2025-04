Abberufung an BH Lienz hat Nachspiel vor Gericht

Schon länger als ein Jahr herrschte Riesen-Unruhe an der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Mitarbeiter erhoben in einem Schreiben an Medien schwere Vorwürfe gegen Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Von Mobbing war die Rede. Zuvor war die gesamte Dienststellen-Personalvertretung zurückgetreten.