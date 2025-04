Motorschaden: Rollstuhlfahrer braucht neues Auto

Er musste in seinem Leben schon viel durchmachen. „Mit 27 Jahren verletzte ich mich bei einem Ski-Unfall so schwer, dass ich seither an den Rollstuhl gebunden bin. In dem Alter gründet man eigentlich eine Familie“, erinnert sich der heute 61-Jährige an jenen Moment, der sein ganzes Leben verändert hatte. Seit dem Unfall ist neben seiner Querschnittsquetschung auch seine Bewegungsfreiheit in den Armen eingeschränkt, wodurch vor allem seine Motorik an den Händen beeinträchtigt ist: „Ich bin auf ständige Hilfe angewiesen. Man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, von etwas abhängig zu sein.“