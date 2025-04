75 Jahre ARD: Jubiläum eines TV-Dinosauriers

Überhaupt stehen die Tage des Senders derzeit ganz im Zeichen der Nostalgie. In dieser darf man sich aber auch wohlig suhlen, denn die ARD hat im letzten Dreivierteljahrhundert in vielfacher Hinsicht Fernsehgeschichte geschrieben. Man denke etwa zurück an die immer noch erfolgreiche „Sendung mit der Maus“, an den Aufstieg des legendären Rudi Carrell, daran, dass sich Thomas Gottschalk in „Telespiele“ seine ersten TV-Sporen verdiente oder an Komiker Jürgen von der Lippe in „Geld oder Liebe“. Unvergessen war auch die Rolle des raubeinigen Götz George als kantiger Duisburger „Tatort“-Kommissar Horst Schimanski.