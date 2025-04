Aufmerksamer Polizeichef stellte Einbrecher-Duo

Polizeistreifen alarmiert

Sofort forderte er Polizeistreifen zur Kontrolle der Männer an. Rasch trafen die Beamten der Dienststellen Linzer Straße und Regierungsviertel ein und hielten die moldawischen Staatsbürger an. In deren Rucksäcken konnten Berge an Münzen vorgefunden werden, weshalb das Duo vorläufig festgenommen wurden.