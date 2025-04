Dank Blitz-Rückkehr geht die Rekordjagd weiter

Beim Auftakt des Salzburger Liga-Frühjahrs musste Brambergs Harald Nindl noch passen. Zur Sonntags-Matinee in Bürmoos war der Bänderriss aber wieder verheilt – der Kapitän feierte eine Blitzrückkehr! „Es ging schneller als erwartet“, strahlte dieser. Ein Segen für sein Team: „Wir haben derzeit auch ein paar Ausfälle, da ist es gut, dass ich helfen konnte.“ Dem Verteidiger hilft es auch bei der Rekordjagd in der höchsten Amateurliga des Bundeslandes. Vor dem Frühjahrsauftakt hatte der Pinzgauer mit 275 Spielen in der ewigen Einsatzliste den Platz an der Sonne inne.