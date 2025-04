Seit 15 Jahren beschleunigt die A5 das Weinviertel

Realisierung mit Durchsetzungskraft

Und es war einer von ihnen, der als Vater der Nordautobahn gilt: Der heutige Landtagsprasident Karl Wilfing. Er gab nicht nach und erinnert sich, wie er alles auf eine Karte setzte: Als sich bei der Ausschreibung deutsche Investoren durchsetzten, legte die österreichische Konkurrenz, an der Spitze Raiffeisen, Einspruch ein: „Das hätte alles um Jahre verzögert“, schildert der damalige Bundesrat und Stadtchef von Poysdorf. Kurzerhand stellte Wilfing dem damaligen Raiffeisen-General Christian Konrad die Rute ins Fenster: „Entweder der Einspruch wird zurückgezogen, oder 1000 Poysdorfer demonstrieren vor der Raiffeisen-Zentrale!“ Die gewagte „Drohung“ hatte Erfolg – die heutige Bonaventura behielt das Projekt. Mittlerweile ist die Autobahn so etwas wie eine Lebensader für das Weinviertel, die zahlreiche potente Betriebe sowie viele Touristen in die Region bri