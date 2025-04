Weicher Stoff für harte Zeiten: Cord ist zurück

Der Stil-Experte Tillmann Prüfer erklärte 2019 im „Zeit-Magazin“, dass in den 60er- und 70er-Jahren Cord für Arbeiterklassenflair stand, „als Intellektuelle in ausgebeulten Cordhosen Distanz zu den Eliten zeigen wollten“. In den 90er-Jahren sei Cord „fast nur noch an sozialdemokratischen Schriftstellern zu sehen“ gewesen. Aber natürlich trugen auch andere Leute in den 90ern noch Cord – Stichwort Grunge-Look.