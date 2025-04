Nur Sparschwein ist für Pensionsvorsorge zu wenig

Erfolg mit Menschen vor Ort

Mit dem Kurs, weiterhin Ansprechpartner vor Ort zu bleiben, fühlt sich das Vorstandsduo Johannes Scheidl und Peter Hochleitner bestätigt. Denn die Bank mit 320 Mitarbeitern verzeichnet nicht nur eine steigende Bilanzsumme mit 2,17 Milliarden Euro, sondern es gibt auch eine wachsende Zahl an Kunden, die mittlerweile rund 70.000 sind. „Mit Wertpapierdepots und Co. verwalten wir so rund drei Milliarden Euro an Kundenvermögen“, sagt Vorstandsvorsitzender Scheidl.