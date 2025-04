Franzosen-Charme soll unsere Wildkatzen verführen

GPS-Sender für die Forschung

Auf den beiden, aus einer französischen Auffangstation ins ferne Autriche gebracht, ruhen große Nachwuchshoffnungen. „Wir werden sie dann mit GPS und Funksendern ausstatten und im Rahmen unseres Telemetrieprojekts in die Freiheit entlassen“, so Nationalparkdirektor Christian Übl. „Die Wildnis kehrt zurück und wir begleiten sie mit moderner Forschung – auch um den Bestand von ,Felis silvrestis‘ – so der zoologische Name für unsere Schützlinge – aufzufrischen“, schwärmt Pernkopf, der dem Naturreservat damit zum heurigen 25-jährigen Bestandsjubiläum ein besonderes Ökogeschenk gemacht hat.