EU-Zölle könnten Trump-Wähler gezielt treffen

Hattmannsdorfer will am Donnerstag gemeinsam mit IV-Präsident Georg Knill sowie den Vertretern wichtiger Exportunternehmen die möglichen Auswirkungen der neuen US-Zölle auf die österreichische Wirtschaft analysieren und beraten, wie man darauf reagieren sollte. Am kommenden Montag befasst sich dann ein außerordentlicher EU-Handelsministerrat in Luxemburg mit dem Thema.