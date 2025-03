Zölle: Höhere Autopreise sind Trump „völlig egal“

US-Präsident Donald Trump glaubt weiterhin daran, dass er mit seiner Zollkeule den „unfairen“ Welthandel zähmen und die Inflation in seinem Land bekämpfen kann. Dass das Ganze auch nach hinten losgehen könnte – in Form von höheren Preisen für Autokäufer in den Vereinigten Staaten, interessiert den Staatschef nicht.