Beim Zurückfahren wurde Frau zu Boden geschleudert

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Dienstag gegen um 10.10 Uhr mit seinem Firmenauto auf der Bahnhofstraße in Bad Ischl in den Park & Ride Parkplatz ein. Weil allerdings kein freier Parkplatz vorhanden war, fuhr er mit seinem Auto wieder aus der Parkfläche retour.