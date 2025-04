Verdächtiger (27) für unzurechnungsfähig erklärt

Da sich in der Wohnung blutgetränkte Sneaker des 27-Jährigen fanden, wurden nach dem Afghanen Fahndungs- und Ortungsmaßnahmen eingeleitet. Er konnte am 8. November 2024 festgenommen werden, wobei er ein rund 30 Zentimeter langes Messer in der Innentasche seiner Jacke mit sich führte. Er wies außerdem eine Schnittwunde an der linken Hand auf, die er sich vermutlich bei der Tatausführung beigebracht hatte.