Selenskyj könnte noch neuer Wahlen anstreben

Selenskyj könnte hohe Beliebtheitswerte ausnutzen

Doch was spricht für die Wahl in der Ukraine? Nach Selenskyjs Besuch in den USA stiegen die Beliebtheitswerte des ukrainischen Präsidenten im eigenen Land an. In den Vereinigten Staaten war Selenskyj von US-Präsident Donald Trump und seinem Vize J.D. Vance beschimpft worden.