Lindsey Vonn trauert um treue Wegbegleiterin

Vonn weiter: „Wir sind zusammen um die Welt gereist, sind Ski gefahren, gewandert, geradelt, haben die Welt erkundet, sind Wasserfälle hinuntergestürzt, in Luftballons aufgestiegen, zu den Olympischen Spielen gefahren ... wir haben SO viele unglaubliche Abenteuer zusammen erlebt und so viele Erinnerungen geschaffen, dass ich überglücklich bin, sie mit ihr geteilt zu haben. Wir hatten sogar unsere eigene Fernsehsendung. Es gab nichts, was Lucy nicht tun konnte. Sie hatte nie Angst, zögerte nie, etwas Neues auszuprobieren, war immer glücklich, hatte eine große Liebe und war bedingungslos. Es wird nie genug Worte geben, um zu beschreiben, wie sehr ich sie liebe, und mein Herz wird ohne sie nie wieder dasselbe sein. Es wird nie eine andere Lucy geben.“