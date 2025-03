Salvini mobilisiert gegen EU-Aufrüstungspläne

Nicht nur in Ungarn, sondern auch in Spanien und Italien formiert sich Widerstand gegen die Aufrüstungspläne der EU. Wurde der „irreführende“ Name des Projekts „ReArm Europe“ nach massiver Kritik aus Madrid und Rom wenige Tage nach der Präsentation durch die EU-Kommission in „Readiness 2030“ abgeändert, sucht nun Italiens Regierungspartei Lega im EU-Parlament Unterstützung für eine Initiative zur Änderung des Aufrüstungsplans.