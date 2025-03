Gegentor in Minute 57! KAC muss ins Spiel sieben

Was für ein Krimi im sechsten Halbfinale der ICE-Liga zwischen Linz und dem KAC! 57 Minuten lang neutralisierten sich die Teams komplett, kam es kaum zu großen Sitzern. Dann aber folgte der Auftritt von Blackwings-Ass St-Amant, der den Puck durch den Verkehr unter der Latte versenkte. Am Ende trafen die Oberösterreicher zum 2:0-Endstand ins leere Gehäuse. Damit steht‘s in der Serie 3:3, am Dienstag steigt Spiel sieben in Klagenfurt.