Burschen nach Lkw-Diebstahl von Zeugen gestoppt

In einem unbeobachteten Augenblick schnappten sich zwei junge Österreicher (17, 18) am Freitagnachmittag aus dem Lager einer Firma in Rum unerlaubterweise zwei Fahrzeugschlüssel. Gegen 20.40 Uhr kehrten die beiden in die Firma zurück und der 18-Jährige nahm mit dem geklauten Schlüssel einen Kleinlastwagen in Betrieb. Weit sollten die Burschen damit jedoch nicht kommen.