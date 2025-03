Jause ohne Fleisch? Wie der Dachstein ohne Schnee

Eine Brettljause ohne G’selchtes? Wie der Dachstein ohne Schnee! Aber während unser Gletscher wirklich bald seine schneeweiße Ganzjahreshaube verliert, wird der gute Schinken hoffentlich ewig Teil unserer Landesjausn bleiben. So eine haben wir unserem vielköpfigen Gemeinderatswahl-Redaktionsteam am vergangenen Sonntag gegönnt. Wer fleißig arbeitet, darf sich auch etwas gönnen! Erst recht an einem ohnehin fastenbefreiten Sonntag. Allen hat es gut geschmeckt – mir als Fleischfaster vielleicht noch ein bisschen mehr.