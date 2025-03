„Wieder auf dem Markt“: Rangnicks Ende prophezeit

„Bild“-Experte Marcel Reif bezog zur Kritik klar Stellung: „Bei Ralf ist das meistens die Endphase in einer Beziehung. Ich würde sagen, er ist wieder auf dem Markt.“ Was mit beiden Seiten zu tun habe: „Ich fürchte, dass sie in Österreich in die selbst gestellte Falle des Größenwahns gestolpert sind. Bei aller Qualität dieser Generation und dieses Trainers – viel mehr war da bei der EURO nicht drin.“