Bayern-Interesse an Rangnick? Das sagt Freund

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat angesichts von Spekulationen um ein erneutes Interesse deutscher Klubs an Österreichs Teamchef Ralf Rangnick keine genauen Informationen preisgegeben. „Er hat schon sehr viel gemacht im Fußball und sehr viel Leidenschaft dafür und verschiedene Positionen schon begleitet. Ich glaube, er ist sehr happy gerade in Österreich, auch mit der Mannschaft“, sagte der Salzburger am Freitag in München über Rangnick.