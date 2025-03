Keine Namen! Suche nach ÖFB-Boss in Verlängerung

Die Suche nach einem neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) geht in die Verlängerung. Bei der nur etwa 15-minütigen Sitzung des Wahlausschusses am Freitag in Wien wurden vom Vorsitzenden Martin Mutz nicht einmal konkrete Namen präsentiert – weil noch Rückmeldungen von einigen Kandidaten ausständig seien, erklärte der Kärntner.