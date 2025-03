„Sehr schwierig!“ Neuer Rangnick-Wirbel beim ÖFB

Letzterer relativierte aber am Freitagabend. „Rangnick steht außer Frage“, sagte Bartosch im ORF-Interview. Davor hatte der Steirer im „Profil“ gesagt: „Rangnick ist sehr schwierig. Ich versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber er setzt immer eigene, unberechenbare Schritte.“ Damit spielte Bartosch wohl auch darauf an, dass der Teamchef in der Vorwoche kurzfristig der Gleichenfeier des ÖFB-Campus fernblieb, der mit fast 50 Millionen Euro Steuergeld gefördert wird – viele im Präsidium empfanden Rangnicks Verhalten als Affront. Trotzdem wünschte sich der ÖFB-Boss im ORF Zusammenhalt. „Wir wollen uns für die WM qualifizieren und sollten dafür alle an einem Strang ziehen. Dass es Meinungsverschiedenheiten geben kann, liegt in der Natur der Sache.“