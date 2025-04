„Wie Griechenland, als es Europameister wurde“

Niemand geringerer als der Titelverteidiger der Youth League kommt heute (16) in die Akademie Liefering. Salzburg kämpft gegen Olympiakos Piräus um den Einzug ins Final Four der Nachwuchs-Königsklasse. „Wir freuen uns schon richtig, es ist schon etwas Besonderes in der Youth League“, brennt Rechtsverteidiger Julian Hussauf schon auf die Aufgabe.