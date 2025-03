Lehre: Zwei Wiener fanden ihren Traumjob

Lange Zeit hatte die Lehre ein schlechtes Image. Das hat sich in den letzten Jahren aber deutlich gewandelt. Die Lehre wird mittlerweile als die Zukunftschance am Jobmarkt gehandelt und tatsächlich sind die Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten groß. Wir haben zwei Lehrlinge befragt, wie sie zu ihrer Ausbildung gekommen sind und was sie sich davon erhoffen.