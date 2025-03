Mats Hummels: „Wie bei Asterix und Obelix“

„Lass mich nicht verrückt machen“

Auch auf seine mangelnde Spielzeit unter Trainer Claudio Ranieri spielte er in einem Insta-Post an, als er auf den längsten Urlaub seines Lebens anspielte – was wieder für viel Wirbel sorgte. „Es ist mir auch schon in Deutschland passiert, dass etwas absichtlich fehlinterpretiert wird, um Schlagzeilen zu generieren. Ich lasse mich davon nicht verrückt machen“, sagte der Deutsche.