Hummels: Keine Einsätze – aber sehr viel Humor

Er scheint leicht gequält zu lächeln. Und die Trophäe nicht eben euphorisch in die Kamera zu recken. Allerdings ist das Glas-Ding sportlich gesehen momentan wohl die größte Freude, die Hummels derzeit empfindet. „Mehr Champions-League-‘Team of the Season‘-Trophäen als Spielminuten bisher“, schreibt er und postet dazu ein Foto von sich mit der entsprechenden Trophäe. Ja, Hummels war – übrigens ebenso wie Marcel Sabitzer – tatsächlich in das CL-Team der (abgelaufenen) Saison einberufen worden. Damals noch mit Borussia Dortmund stürmte er (eben gemeinsam mit Sabitzer) bis ins Finale. Und Unrecht hat Hummels auch nicht: Bei seinem aktuellen Verein AS Rom hat er es in der laufenden nicht einmal auf eine einzige Spielminute gebracht. Er nehme es mit Humor, lässt er wissen, und bittet die Community, sein Statement zu interpretieren. Was auch getan wird – knapp 400 Kommentare in 14 Stunden.