Letzte ÖSV-Hoffnung! Es droht kristalllose Saison

Zehnmal fuhr Österreichs Skiverband seit Beginn des Weltcups 1966 am Ende des Winters ohne eine Kristallkugel nach Hause. Zuletzt war das so im März vor zwei Jahren beim Finale in Andorra. Eine Frau kann die elfte Auflage einer kristalllosen Saison heute (16/19 Uhr) in Sun Valley (Idaho, USA) aber noch verhindern: Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger (27) geht als Dritte des Disziplinen-Weltcups in den letzten Slalom, 51 Punkte hinter der Zrinka Ljutic (Kro), 41 hinter der Schweizerin Camille Rast.