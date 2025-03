Shiffrin siegt! Liensberger verpasst Slalom-Kugel

Ljutic atmete auf: „Ich war so nervös.“ Die Junioren-Weltmeisterin von 2022 folgte früher als erwartet ihrer Landsfrau Janica Kostelic nach, die den Slalom-Weltcup dreimal gewonnen hat. „Wir haben so viele Skifans in Kroatien. Ich glaube, viele Menschen können heute glücklich sein“, sagte Ljutic, die ihre ersten Schwünge einst in der Innerkrems gemacht hatte. Die Pongauer Skifirma Atomic hat Ljutic gerade rechtzeitig vor Saisonbeginn unter Vertrag genommen. „Es war natürlich die Idee, die Zrinka zur Mika dazu als ‘Kronprinzessin‘ aufzubauen. Dass sie das in so kurzer Zeit schon erfüllt, ist unfassbar“, sagte unlängst Atomic-Rennchef Christian Höflehner.