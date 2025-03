„Vorstadtweiber“-Star wurde endlich „befördert“

„Du warst und bist und bleibst, was man einen richtigen Kerl nennt“, streute „Vorstadtweib“ Maria Köstlinger ihrem Kollegen Rosen und lobte die „Konsequenz, Ausdauer und Kraft“, mit denen er seine Rollen erarbeiten würde. Und sie muss es ja wissen, immerhin war sie seine mehrmalige Ehe-, Liebes und Ex-Partnerin – auf der Bühne, versteht sich. Naheliegend also, dass Köstlinger die Laudatio auf Schir hielt, der nun zum Kammerschauspieler „befördert“ wurde, obwohl „sich etwas Gescheites auszudenken und dann in der Öffentlichkeit vorzutragen“, einen „lebensbedrohenden Stress“, den sie seit der Schulzeit vermeide, bei Köstlinger auslösen würde, wie sie scherzte. Aber es sei eben „ein untrügliches Zeichen, wie viel Du mir bedeutest. Ein größerer Liebesbeweis ist in Zukunft nicht zu erwarten.“ Dafür gelobte Schir in der bevorstehenden Probenzeit für Schnitzlers „Das weite Land“, das mit den beiden in den Hauptrollen am 22. Mai in der Josefstadt Premiere feiert, besonders lieb zu Köstlinger zu sein. Nicht nur ein „richtiger Kerl“ also, sondern auch ein echter Gentleman...