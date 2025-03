Über Gangster, Leo DiCaprio & Prinz zu Tiger Woods

Vor zehn Jahren war die „Krone“ beim US Masters in Augusta dabei, als Skistar Lindsey Vonn ihren Freund Tiger Woods begleitete. Beim traditionellen Par-3-Contest war sie mit den Kindern Sam und Charlie ganz eng am Geschehen. Damals schien alles rosarot zu sein. Doch kurz danach endete die dreijährige Beziehung, über die als Erstes der viel zu früh verstorbene „Krone“-Reporter Peter Frauneder dank der Informationen von österreichischen Ski-Serviceleuten berichtet hatte.