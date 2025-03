Pilot vergisst Reisepass – Flieger muss umdrehen

Der Fauxpas passierte am 22. März. Die Boeing 787-9 mit der Kennung N35953 war auf dem Weg von Los Angeles nach Shanghai, als sie nach drei Stunden in der Luft umkehren musste. Statt in China landete der Dreamliner schließlich in San Francisco, wo die Crew-Mitglieder ausgetauscht und die frustrierten Passagiere in Empfang genommen wurden.